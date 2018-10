Grieken blij met stemming over naam Macedonië

Griekenland heeft opgetogen gereageerd op de eerste stemronde over de naamswijziging van buurland Macedonië. Het Macedonische parlement stemde vrijdagavond in met de nieuwe naam Republiek Noord-Macedonië. De meerderheid van twee derde die noodzakelijk is om de naamsverandering door te voeren in de grondwet, werd precies gehaald: 80 van de 120 afgevaardigden gingen akkoord. De wijziging is nog niet definitief, want er volgen nog meer stemrondes.

De Griekse premier Alexis Tsipras noemt het „een grote stap richting ons gezamenlijke succes. Het is een heel belangrijke stap naar een vredige en welvarende toekomst voor onze volkeren.” Ook eurocommissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) sprak van „een geweldige dag voor de democratie in Skopje” en feliciteerde „iedereen die heeft besloten het EU-pad te volgen”.

Macedonië en Griekenland liggen al jaren overhoop over het gebruik van de naam. Het land maakte zich in 1991 los van Joegoslavië. Griekenland hecht veel waarde aan de naam, aangezien de Noord-Griekse streek waar de vermaarde koning en strijdheer Alexander de Grote vandaan kwam ook Macedonië heet. De kwestie zit eventueel toetreden tot de EU en de NAVO in de weg, aangezien Griekenland een veto kan uitspreken.

Binnen de Verenigde Naties noemt Macedonië zich noodgedwongen de „Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië”.