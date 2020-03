Grieken „belagen” hulpverleners kamp Moria op Lesbos

Hulpverleners die werken in kamp Moria op Lesbos zijn zondag door Griekse actievoerders „belaagd” en kunnen hun werk niet meer uitvoeren.

Het is voor het eerst dat hulpverleners het werk praktisch onmogelijk wordt gemaakt, meldden diverse ngo’s die op het Griekse eiland actief zijn desgevraagd.

Zondag werden op wegen naar kamp Moria, waar circa 20.000 vluchtelingen verblijven, blokkades opgericht. Onder de actievoeders zijn eilandbewoners, maar ook „fascisten die van het vasteland naar Lesbos komen om rellen te schoppen en vluchtelingen bij aankomst tegen te houden”, zegt Jan de Zwart van Christian Refugee Relief (CRR).

Zo’n veertig vrijwilligers van diverse ngo’s zaten zondag na hun dagdienst vast in Moria. Zij wisten uiteindelijk rond 5 uur maandagochtend via „een sluiproute door olijfgaarden” te ontsnappen. Maandagochtend konden vrijwilligers het kamp niet in. „De vluchtelingen worden hier de dupe van”, aldus De Zwart.

De Nederlandse hulporganisatie GAiN heeft maandagnacht besloten de reis van een groep vrijwilligers naar Lesbos die deze dag zou vertrekken te annuleren. Stichting Bootvluchteling, die eveneens op Lesbos werkzaam is, adviseerde maandagochtend de nieuwe vrijwilligers die dinsdag zouden aankomen, „voorlopig niet naar Lesbos te reizen. Onze activiteiten in kamp Moria zullen voorlopig niet doorgaan, tot de situatie weer veilig genoeg is.”