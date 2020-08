Greta Thunberg gaat weer naar school

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17) gaat na een sabbatical van een jaar weer naar school. „Het is geweldig om eindelijk weer terug op school te zijn”, twitterde Thunberg maandag.

Ze gaf niet aan op welke school ze weer lessen gaat volgen, maar ze is er wel een beetje later mee dan andere scholieren. In Zweden eindigde de zomervakantie vorige week. Thunberg was donderdag nog samen met andere klimaatactivisten op bezoek bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn.

De tiener begon toen ze vijftien was met haar klimaatstaking. Ze spijbelde van school om actie te voeren bij het Zweedse parlement, waarna ze vorig jaar een sabbatical van school aankondigde. Ze groeide uit tot een boegbeeld van de klimaatbeweging die de wereld over reisde om actie te voeren en te spreken bij klimaattoppen.