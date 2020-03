Greta Thunberg betoogt tegen Europese Green Deal

De 17-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg houdt vrijdag in Brussel, samen met klimaatspijbelaars, een nieuwe Europese staking voor het klimaat. De betoging staat in het teken van de Europese Green Deal, die volgens de klimaatjongeren niet sociaal rechtvaardig zal zijn.

Thunberg zal er samen met verschillende Europese vertegenwoordigers van de Fridays for Future, Youth for Climate, Students for Climate en Workers for Climate aanwezig zijn. Ze roepen de Europese lidstaten nogmaals op de nodige inspanningen te leveren en zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs.

„De Europese Green Deal kan en moet voor Europa een belangrijke stap zijn naar het worden van het eerste klimaatneutrale continent. Helaas zien we in het huidige voorstel een vorm van greenwashing”, stelt Youth for Climate. Er moet meer worden gedaan.

Hoeveel mensen vrijdag mee zullen staken met Thunberg is nog niet duidelijk. De Zweedse sprak deze week in Brussel zowel de Europese Commissie als de milieucommissie van het Europees Parlement toe. „Maatregelen zijn niet alleen nodig voor 2030 of 2050 maar voor 2020, voor nu”, zei ze tegen de parlementariërs.