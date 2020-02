Greta ontmoet ‘rolmodel’ Malala

Twee van de beroemdste jonge activisten ter wereld hebben elkaar ontmoet. Klimaatactiviste Greta Thunberg (17) liet zich in het Britse Oxford fotograferen met Malala Yousafzai, de inmiddels 22-jarige winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Ingewijden zeggen dat Thunberg de Nobelprijswinnares ging opzoeken in universiteitsstad Oxford, waar de Pakistaanse studeert. Op een foto is te zien hoe de vrouwen samen op een bankje zitten. „Zij is de enige vriendin voor wie ik zou spijbelen”, grapte Yousafzai op Twitter.

Beide vrouwen zijn wereldberoemd geworden door hun activisme. Thunberg dankt haar bekendheid aan een spijbelactie (‘schoolstaking’) voor het klimaat bij het Zweedse parlement. Malala zette zich in voor onderwijs voor meisjes en werd in 2012 neergeschoten door de Pakistaanse Taliban.

De Zweedse Thunberg doet vrijdag mee aan een scholierenprotest in het Engelse Bristol. Ze reageerde dolenthousiast op de ontmoeting met Yousafzai. „Vandaag heb ik mijn rolmodel ontmoet”, glunderde de klimaatactiviste op Twitter.