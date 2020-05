Grenzen Frankrijk vanaf 15 juni open

De Franse regering heeft een tweede fase van versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo mogen vanaf 2 juni onder voorwaarden restaurants, bars en cafés weer open. De grenzen met andere landen openen op 15 juni, aldus premier Edouard Philippe.

Hij meldde donderdag niet expliciet of dat betekent dat toeristen dan meteen of later weer op grote schaal welkom zijn. Wel mogen vanaf 2 juni de campings in vrijwel heel Frankrijk weer open.

Op twee departementen na is Frankrijk nu weer een zogenoemde groene zone waar de beperkingen inmiddels het meest zijn, of worden versoepeld. Alleen Île de France (met Parijs) en Val de l’Oise (ten noorden van Parijs) zijn nog een oranje zone. Daar volgen veel versoepelingen later. In Parijs mogen bijvoorbeeld alleen nog maar de terrassen open.

In navolging van andere Europese landen voert ook Groot-Brittannië maandag een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen in. Zo gaan de scholen vanaf maandag in fases open en mogen ook bepaalde winkels weer klanten ontvangen, waaronder autoshowrooms. Mensen mogen met maximaal zes personen buiten bij elkaar komen, mits zij afstand houden.

In New York worden begin juni mogelijk de eerste coronamaatregelen versoepeld. Dat zei de burgemeester van de stad, Bill de Blasio, woensdag (lokale tijd). Naar verwachting mogen tussen de 200.000 en 400.000 New Yorkers dan weer aan het werk. Het gaat om mensen die werken in de bouw, fabrieken en de niet-essentiële detailhandel.