Grens Jordanië-Syrië na jaren weer open

De grensovergang tussen Jordanië en Syrië gaat maandag weer open na jarenlang gesloten te zijn geweest. Dat hebben een Jordaanse regeringswoordvoerster en de Syrische staatstelevisie bevestigd.

„Dit is een cruciale route voor de handel tussen Jordanië en Syrië en de doorvoer naar andere landen”, aldus de Jordaanse regeringswoordvoerster Jumana Ghunaimat. Het besluit komt enkele maanden nadat duizenden Syriërs die naar de Jordaanse grens waren gevlucht, naar huis zijn teruggekeerd en de rust is teruggekeerd in de regio.

De laatste van de twee grensovergangen tussen beide landen ging in 2015 op initiatief van Jordanië dicht. Twee jaar daarvoor was de andere belangrijke overgang al gesloten, meldt The Jordan Times.