Grenfell-fraude kost Britse overheid miljoen

Fraudeurs die een slaatje proberen te slaan uit de brand in de Londense Grenfell Tower, hebben de Britse autoriteiten voor meer dan 877.000 pond (ruim 1 miljoen euro) gedupeerd. Dat maakte de politie donderdag bekend. Oplichters doen zich voor als slachtoffers van de brand uit 2017, die aan meer dan zeventig mensen het leven heeft gekost.

Een rechtbank veroordeelde donderdag nepslachtoffer Alvin Thompson (51) tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar. Hij beweerde dat hij als dakloze in het flatgebouw sliep en daar tijdens de brand ook mensen hielp ontsnappen. De man moest zogenaamd over lichamen stappen om weg te komen.

Thompson heeft de overheid opgelicht voor ruim 95.000 pond (circa 111.000 euro). Hij liet zich opvangen in hotels en kreeg financiële compensatie. De autoriteiten ontdekten echter dat de man niet te zien was op beelden van bewakingscamera’s bij de Grenfell Tower. Hij is de zeventiende persoon die voor dergelijke fraude is veroordeeld.