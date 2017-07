Greenpeace voert actie tegen Statoil

Greenpeace heeft vrijdag geprotesteerd tegen de aanwezigheid van een booreiland van Statoil in de Barentszzee. De Noorse energiegigant zoekt momenteel 275 kilometer uit de kust naar gas en olie. De Arctic Sunrise, het actieschip van de milieuorganisatie, is ter plekke om aandacht te vragen voor het kwetsbare poolgebied.

Elf actievoerders gingen in opblaasbare boten het water op met spandoeken, onder meer met de tekst ‘People Vs Arctic Oil’ (Mensen tegen Noordpool-olie), gericht tegen Statoil en de Noorse overheid. Deze heeft ambitieuze plannen ontwikkeld om in de Barentszzee nieuwe voorraden aan te boren. Voor het eerst in twintig jaar werden er tien nieuwe licenties uitgegeven. Volgens Greenpeace staat dat haaks op het klimaatakkoord van Parijs.

De Filipijnse activiste Joanna Sustento, die in 2013 vrijwel haar hele familie verloor door een verwoestende wervelstorm, vindt het even onbegrijpelijk als onverantwoordelijk. „Het is angstaanjagend te denken dat super-tyfoons het nieuwe normaal kunnen worden als regeringen als de Noorse meer olieboringen toestaan.”