Greenpeace verliest rechtszaak over olie Noors Noordpoolgebied

Greenpeace heeft een rechtszaak verloren over Noorse zoektochten naar olie in het Poolgebied. De milieuorganisatie vond dat nieuwe olieboringen de Noorse grondwet schonden. Ze zouden inbreuk doen op het „recht op een schone en gezonde leefomgeving”, maar daar ging de rechter niet in mee.

Wereldwijd beroepen milieuorganisaties zich steeds vaker op een grondwet om milieuzaken te winnen. Greenpeace heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan. De organisatie hoopt dat een verbod op olieboringen een precedent schept voor toekomstige milieuproblemen.

De Noorse overheid had in 2016, voor het eerst in twintig jaar, tien locaties aangewezen waar bedrijven naar olie mochten zoeken. Er is al geboord, maar er zijn nog geen grote ontdekkingen gedaan.