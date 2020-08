Greenpeace bekritiseert laten zinken gestrand schip bij Mauritius

Plannen van Mauritius om een deel van het gestrande schip dat een rampzalige olielekkage veroorzaakte te laten zinken, moeten worden opgeschort. Dat zei milieuorganisatie Greenpeace woensdag.

„Van alle beschikbare opties kiest de regering van Mauritius de slechtste”, zegt Happy Khambule van Greenpeace Africa.

„Het laten zinken van dit schip zou de biodiversiteit in gevaar brengen en de oceaan vervuilen met grote hoeveelheden zware metalen, waardoor ook andere gebieden worden bedreigd, met name het Franse eiland La Réunion,” voegde hij eraan toe.

De regering van Mauritius kondigde eerder deze week haar plan aan om een deel van de Wakashiho tot zinken te brengen. De Japanse bulkcarrier brak in tweeën nadat hij bij het toeristeneiland in de Indische Oceaan aan de grond was gelopen.

De regering zei dat de voorkant van het schip, dat eigendom is van Nagashiki Shipping, naar diepe wateren zou worden gesleept en tot zinken zou worden gebracht, terwijl de rest beetje bij beetje zou worden verwijderd.

Het schip lekte ongeveer 1000 ton van de 4000 ton stookolie die het vervoerde in de ongerepte kustwateren van het populaire eiland, een gebied met zeldzame flora en fauna.

Het bedrijf en de regering van Mauritius staan onder toenemende druk om uit te leggen waarom het schip zo gevaarlijk dicht bij het rif voer en waarom het dagen duurde voordat de autoriteiten ter plaatse kwamen.