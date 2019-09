Greenpeace-activisten aangeklaagd in Polen

Tientallen activisten van Greenpeace zijn in Polen aangeklaagd voor het verstoren van het uitladen van steenkool in de haven van Gdansk woensdag. De aanklager in Polen zegt dat ze tot 10 jaar celstraf kunnen krijgen. Officieel zijn ze aangeklaagd wegens het betreden van verboden terrein en het verhinderen van belangrijke havenwerkzaamheden.

Een woordvoerder van Greenpeace noemt de aanklachten „absurd”. Alle 28 activisten zijn in afwachting van de rechtszaak vrijgelaten.

Maandag probeerden de milieuactivisten al het schip met steenkool uit Mozambique te stoppen voor de haven van Gdansk. Greenpeace wil dat Polen stopt met het gebruik van steenkool, maar Polen ziet dat niet zitten. Samen met Hongarije verzet het land zich tegen maatregelen van de Europese Unie om meer klimaatneutraal te werken.