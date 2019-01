Gravers op halve meter van vermoede plek Julen

Spaanse reddingswerkers zijn de plek waar de 2-jarige Julen mogelijk zit tot op een halve meter genaderd, sinds hij vorige week zondag in een diepe put viel in het dorpje Totalán. Om bij Julen te komen, moesten de hulpverleners een horizontale tunnel van 4 meter graven.

Voor het reddingswerk hebben de autoriteiten een team uit de noordelijke regio Asturië ingeschakeld, dat is gespecialiseerd in het redden van mijnwerkers. Bij het graven van de tunnel zijn de reddingswerkers al meerdere keren op hardere lagen gestuit. Daarom zijn tot drie keer toe kleine explosies veroorzaakt om verder te kunnen graven. Een vierde explosie is nodig om de laatste centimeters te slechten.

Livebeeld Julen

Julen viel vorige week zondag bij Totalán in de zuidelijke deelstaat Andalusië in een put die bijna 110 meter diep is. De opening was maar 25 centimeter tot 30 centimeter breed. Reddingswerkers konden niet in die nauwe put afdalen om de peuter te redden.