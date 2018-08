Gratie voor voormalige first lady Ivoorkust

President Alassane Ouattara van Ivoorkust verleent gratie aan Simone Gbagbo, de voormalige first lady van het land. Gbagbo werd in 2015 veroordeeld tot twintig jaar cel wegens misdrijven tegen de staat. Die straf werd in 2017 in hoger beroep bevestigd.

Behalve Gbagbo wordt ook aan zo’n achthonderd andere burgers van Ivoorkust amnestie verleend. Dat maakte Ouattara op televisie bekend.

Ex-president Laurent Gbagbo staat bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag terecht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de korte maar hevige burgeroorlog in 2011, die ongeveer 3000 mensen het leven kostte. Het West-Afrikaanse land besloot indertijd zijn vrouw Simone niet uit te leveren maar haar in eigen land te berechten.