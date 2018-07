Gratie voor politieke gevangenen Ethiopië

Het Ethiopische parlement heeft vrijdag ingestemd met een wet om amnestie te verlenen aan de duizenden politieke gevangenen, van wie velen de afgelopen maanden al zijn vrijgelaten. Alle aanklachten en verdenkingen tegen hen zullen vervallen.

Volgens staatsmedia komt iedereen in aanmerking voor gratie die onderzocht wordt of veroordeeld is wegens verraad, misdaden tegen de constitutie of gewapend verzet. De wet is een initiatief van de hervormingsgezinde premier Abiy Ahmed. Sinds zijn aantreden in juni hief hij al de noodtoestand op, herstelde de betrekkingen met buurland Eritrea en liet hij veel gevangen vrij.

Onder Ahmeds voorganger zijn naar schatting zo’n dertigduizend mensen opgesloten voor hun opvattingen of politieke activiteiten. Onder hen zijn bloggers, journalisten, oppositiepolitici en studenten. Het parlement besloot vrijdag ook dat twee afscheidingsbewegingen en een oppositieorganisatie niet langer als terroristische groeperingen worden aangemerkt.