‘Gratie voor Assange als hij zei wie de Democraten hackten’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie aangeboden als hij zou vertellen wie achter de hack zit van Democratische Partij in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen. Dat meldt in ieder geval een advocaat van Assange aan de rechtbank in Londen.

Advocaat Jennifer Robinson schrijft aan de rechter dat de Amerikaanse oud-politicus Dana Rohrabacher en Trump-adviseur Charles Johnson tijdens een ontmoeting het voorstel aan Assange deden. „Het voorstel van Congreslid Rohrabacher was dat de heer Assange de bron identificeert van de verkiezingspublicaties van 2016 in ruil voor een vorm van gratie”, stelt ze in een verklaring.

De 49-jarige Assange staat sinds deze week voor de rechter in Londen over zijn eventuele uitlevering aan de Verenigde Staten. Daar vervolgt justitie hem onder meer wegens publicatie van geheim materiaal over de oorlog in Afghanistan en Irak via zijn ‘klokkenluiderswebsite’.

Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor kandidaat Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.