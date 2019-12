Gratie voor 5500 Tanzaniaanse gevangenen

De Tanzaniaanse president John Magufuli heeft maandag opdracht gegeven om 5500 gedetineerden vrij te laten uit de overvolle gevangenissen in zijn land. Hij maakte dit bekend tijdens een ceremonie ter gelegenheid van de 58e verjaardag van de onafhankelijkheid.

„Ik geloof dat dit een verlichting zal zijn voor degenen die op grond van een kleine aanklacht in de gevangenis zitten en degenen die niet in staat zijn om een advocaat te nemen of geld hebben om boetes te betalen”, zei Magufuli in Mwanza, een stad aan het Victoriameer. „De gratie zal ook helpen om onze gevangenissen te ontlasten.”

De populistische president, betoonde al eerder in het openbaar zijn medeleven met de gevangenen in de overvolle instellingen. Magufuli, die in 2015 aan de macht kwam als corruptiebestrijder en ‘man van het volk’, heeft in het verleden een tournee gemaakt langs overvolle gevangenissen en droeg toen de autoriteiten op om degenen die lange tijd zonder proces werden vastgehouden, vrij te laten.