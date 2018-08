Gratie voor 188 Marokkaanse gevangenen

De Marokkaanse koning Mohammed de Zesde heeft dinsdagavond 188 gevangenen gratie verleend vanwege het offerfeest. Het gaat om mensen die in 2016 en 2017 zijn opgepakt en vastgezet tijdens rellen en protesten in de Rif in Marokko. Meerdere demonstranten zitten lange gevangenisstraffen uit. Hoe hoog de straffen waren voor de vrijgelaten gevangenen is niet bekend.

Honderden mensen die ook zijn opgepakt tijdens de rellen, hebben geen gratie gekregen en zitten nog in de gevangenis. Na de arrestaties braken nog meer rellen uit.

De protesten braken in 2016 uit nadat een visser in een vuilniswagen was vermorzeld. Hij protesteerde tegen de gemeente die zijn koopwaar in beslag had genomen.