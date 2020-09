Grap van Duitse tiener komt ouders duur te staan

Ouders van een 13-jarige jongen in Hamburg moeten diep in de buidel tasten vanwege een „grap” die de tiener uithaalde in juni. Hij dreigde in juni via zijn mobieltje voor de lol met een „aanval” op zijn school in het oosten van de stad. De gealarmeerde politie evacueerde het schoolgebouw, zette straten rond het pand af en stuurde een helikopter de lucht in.

Al snel werd duidelijk dat er van een aanval geen sprake was en dat het om een mislukte grap ging. Dinsdag verklaarde de politie dat de kosten van de inzet op de ouders worden verhaald zoals dat wettelijk is bepaald. Die moeten nu meer dan 45.000 euro aan het korps overmaken, aldus Duitse media.