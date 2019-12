Graf van nazi Heydrich geschonden

De politie van Berlijn is op zoek naar degene die het graf van nazi-kopstuk Reinhard Heydrich heeft geopend. Dat meldden verschillende media maandag. Een medewerker van de begraafplaats waar Heydrich ligt begraven, het Invalidenfriedhof in Berlijn, ontdekte donderdag dat het graf was geschonden. De politie meldt dat er geen botten zijn weggehaald.

De grafschennis heeft veel weg van een voorval uit 2000. Toen opende een linkse groep het graf van Horst Wessel, de man die het partijlied van Hitlers NSDAP schreef. Wessel werd vermoord in 1930 en net als Heydrich begraven in Berlijn.

Heydrich, die vanwege zijn wreedheid de Slager van Praag wordt genoemd, overleed aan de verwondingen die hij in 1942 opliep bij een aanslag tegen hem in Praag. De nazi stond aan de wieg van de Holocaust en was een initiatiefnemer van de Wannseeconferentie. Op die bijeenkomst in een villa bij Berlijn werd de uitroeiing van Joden besproken.