Graf ontdekkingsreiziger na 200 jaar ontdekt

Archeologen hebben bij een opgraving in Londen de stoffelijke resten ontdekt van ontdekkingsreiziger Matthew Flinders. Hij stond aan het hoofd van de eerste expeditie die rond Australië voer, berichten Britse media.

De precieze rustplaats van de navigator, die ongeveer tweehonderd jaar geleden is begraven, was lange tijd een mysterie. Archeologen vonden zijn graf uiteindelijk op een begraafplaats die wordt opgegraven vanwege de aanleg van een spoorlijn. Daar liggen vele tienduizenden mensen begraven. Het hoofd van het archeologenteam omschreef de vondst van Flinders dan ook als „een naald in een hooiberg”.

Het graf van de ontdekkingsreiziger was nog te herkennen omdat het naamplaatje is gemaakt van lood. Onderzoekers zijn nu van plan zijn skelet te onderzoeken om te kijken of het leven op zee sporen heeft achtergelaten. Flinders overleed op 40-jarige leeftijd. In Australië zijn onder meer nationale parken, een universiteit, een straat en zelfs een gebergte naar hem vernoemd.