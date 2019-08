Gouverneur Texas: 20 doden bij schietpartij

Bij het bloedbad in de Amerikaanse stad El Paso zijn 20 doden en 26 gewonden gevallen. Dat heeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott gezegd tijdens een persconferentie.

Na de schietpartij in een filiaal van de supermarkt Walmart heeft de politie een 21-jarige verdachte gearresteerd. Hij gaf zich direct over nadat de politie hem zag. Volgens Amerikaanse media gaat het om Patrick Crusius, een blanke inwoner van het Texaanse Allen. Hij zou met een automatisch geweer het vuur geopend hebben op winkelende mensen.

Het motief voor de aanslag is nog niet duidelijk, wel is er een manifest gevonden dat zou duiden op een ‘hatecrime’. Maar de politie kan de authenticiteit nog niet bevestigen. In het manifest waarin hij zijn aanval aankondigt, beklaagt Crusius zich over de groeiende invloed van Hispanics. Ook schrijft hij dat rassenvermenging moet stoppen.

El Paso is een van de grootste steden van Texas en ligt pal aan de Mexicaanse grens. In El Paso wonen veel Hispanics.