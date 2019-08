Gouverneur Puerto Rico na vijf dagen weg

Het door een politieke en chronische economische crisis getroffen Amerikaanse eiland Puerto Rico moet al weer op zoek naar een nieuwe gouverneur. De 60-jarige Pedro Pierluisi is na vijf dagen afgetreden, omdat de rechterlijke macht zijn aanstelling afkeurde, berichtten plaatselijke media.

Pierluisi werd eind vorige week gouverneur, nadat zijn voorganger, Ricardo Rosselló Nevares, zijn functie had neergelegd als gevolg van massale betogingen tegen zijn persoon. Roselló schoof Pierluisi naar voren en werd zelf de eerste gouverneur van het eiland die door protesten is gedwongen af te treden.

Aangenomen wordt dat minister van Justitie Wanda Vásquez nu gouverneur wordt. Dat zorgt niet voor politieke rust, want zij wordt door veel van de 3,4 miljoen inwoners gezien als een politica van de oude garde.

Puerto Rico is door decennia van begrotingstekorten in diepe schulden verzonken. Het is feitelijk bankroet. Het eiland, dat onderdeel van de VS, maar geen staat is, is de verwoestingen (en circa 3000 doden) die de orkaan Maria in 2017 aanrichtte, ook niet te boven gekomen.