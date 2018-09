Gouverneur over orkaan: Rampspoed staat voor de deur

Ondanks dat Florence is afgezwakt naar een orkaan van de tweede categorie, houdt de gouverneur van North Carolina rekening met een rampscenario. Vooral zware regenval en mogelijke overstromingen vormen een groot gevaar.

De orkaan Florence bevindt zich momenteel op enkele honderden kilometers van de kust. De storm komt naar verwachting vrijdagochtend vroeg aan land in de staat North Carolina. De autoriteiten hebben daar groot alarm geslagen. „Mijn boodschap is duidelijk: rampspoed staat voor de deur”, zei gouverneur Roy Cooper woensdag.

De storm heeft het openbaar leven aan de kust nu al ontwricht. De autoriteiten hebben meer dan een miljoen inwoners gesommeerd kustgebieden in North en South Carolina en Virginia te verlaten. Zeker 7000 mensen hebben een veilig heenkomen gezocht in noodopvangcentra in North Carolina.

Er wordt ook rekening gehouden met grootschalige stroomuitval door het noodweer. Die kan volgens energiebedrijf Duke Energy tot drie miljoen huishoudens treffen.