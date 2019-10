Gouverneur Ohio wil verbod op e-sigaret

De gouverneur van de Amerikaanse staat Ohio wil dat e-sigaretten worden verboden in zijn staat. Hij roept politici in zijn staat op wetgeving op te stellen om ‘vapen’ aan banden te leggen.

Mike DeWine doet zijn oproep nadat er steeds meer mensen een longziekte kregen, mogelijk door het roken van e-sigaretten. In de Verenigde Staten zijn twaalf mensen overleden aan de ziekte. In totaal zijn 805 mensen ziek geworden.

„Als we vapen verbieden, redden we levens”, aldus DeWine. Hij is vooral bezorgd om kinderen die e-sigaretten roken.

In meerdere Amerikaanse staten is de e-sigaret al verboden of is de verkoop beperkt. Vorige week verbood Massachusetts alle soorten e-sigaretten. De mysterieuze ziekte, die nog niet met zekerheid kan worden toegeschreven aan vapen, is een grote tegenvaller voor de e-sigarettenindustrie. De e-sigaret was tot voor kort een geaccepteerd alternatief voor een echte peuk.