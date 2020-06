Gouverneur New York wil nationaal verbod gebruik nekklem

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York Andrew Cuomo wil dat er een verbod komt op het gebruik van de nekklem door de politie. Hij doet die uitspraken maandag een week nadat George Floyd in Minneapolis overleed na een langdurige nekklem met een knie van een agent.

„Het is niet genoeg om naar buiten te gaan en te zeggen dat je boos en gefrustreerd bent”, aldus de gouverneur. „De demonstranten hebben een punt, maar wij moeten zorgen voor positieve veranderingen.” Cuomo noemde de dood van Floyd niet alleen een fout van de politie, maar ook discriminatie. „Het is racisme, het is fundamentele ongelijkheid en onrecht.”

De protesten door het hele land, lopen al dagenlang in sommige steden uit op plunderingen. Volgens Cuomo zijn de plunderaars vooral mensen die niets met de protesten te maken hebben, maar van de situatie gebruikmaken.

Cuomo gaat nog overleggen met Bill de Blasio, burgemeester van New York, over het instellen van een avondklok. Zo moet worden voorkomen dat er in de avond rellen kunnen plaatsvinden.