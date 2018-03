Gouverneur Mississippi ondertekent abortuswet

De gouverneur van Mississippi heeft maandag zijn handtekening gezet onder de strengste abortuswet in de VS. In de staat is zwangerschapsonderbreking na vijftien weken voortaan verboden op enkele uitzonderingen na. De Republikein Phil Bryant liet weten trots te zijn op deze regelgeving. Pro-abortusactivisten gaan die bij de rechter aanvechten als ongrondwettelijk.

„Ik voel me verplicht Mississippi tot de veiligste plek in Amerika te maken voor het ongeboren kind. Deze wet helpt de doel te bereiken”, zei Bryant. Tot dusver was in de staat, evenals in zeventien andere, abortus toegestaan tot 20 weken na de conceptie.

Het Amerikaanse hooggerechtshof legaliseerde abortus in 1973 en gaf vrouwen het recht zelf te beslissen totdat de foetus ook buiten de baarmoeder als levensvatbaar wordt beschouwd. In de praktijk wordt afbreking van een zwangerschap vaak bemoeilijkt. In de nieuwe wet van Mississippi is een uitzondering gemaakt voor ernstige afwijkingen bij de vrucht of medische noodzaak, maar niet als de vrouw in verwachting is geraakt door verkrachting of incest.