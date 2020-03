Gouverneur Lombardije vreest instorten gezondheidssysteem

De gouverneur van de zwaar door het coronavirus getroffen Italiaanse regio Lombardije vreest dat het systeem voor gezondheid in het gebied instort. Volgens Attilo Fontana nadert het moment dat zieken geen behandeling meer kunnen krijgen.

„Helaas gaan de aantallen besmettingen niet naar beneden, ze blijven hoog”, zegt hij. „Binnenkort zijn we niet meer in staat de zieken een behandeling te geven.”

In Lombardije zijn bijna de helft van de ruim 30.000 besmettingen in Italië vastgesteld. In de regio liggen Milaan en het heftig getroffen Bergamo. In de afgelopen 24 uur stierven 319 mensen waardoor het totaal aantal doden in de regio op 1959 komt.