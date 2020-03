Alle leden van de regionale regering in de Italiaanse regio Lombardije worden getest op het nieuwe coronavirus. Gouverneur Attilio Fontana heeft zichzelf bovendien in quarantaine geplaatst omdat een andere topbestuurder het virus bleek te hebben.

In Italië zijn inmiddels zo’n 1700 besmettingen gemeld, bijna allemaal in het rijke noorden. Het Italiaanse persbureau ANSA berichtte maandag dat inmiddels ook een eerste coronageval is vastgesteld in de hoofdstad Rome. Het zou gaan om een agent.