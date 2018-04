Gouverneur Kemerovo weg om brand winkelcentrum

Gouverneur Aman Toelejef van de Russische regio Kemerovo, waar tientallen doden vielen door de brand in een winkelcentrum, heeft ontslag genomen. Het Russische staatspersbureau Sputnik meldde dat Toelejef uit vrije wil opstapt.

De autoriteiten in Kemerovo liggen na de verwoestende brand van afgelopen week onder vuur, omdat de hulpverlening volgens de bevolking veel te traag op gang was gekomen. Ook zou het grote aantal slachtoffers mede te wijten zijn aan het niet naleven van de voorschriften voor brandveiligheid. „Met zo’n zware last is het onmogelijk om als gouverneur verder te werken’, zei de 73-jarige Toelejef.

President Vladimir Poetin heeft het ontslag geaccepteerd en Sergej Tsiviljov, een van de plaatsvervangers van Toelejef, benoemd tot nieuwe gouverneur van Kemerovo. Poetin had eerder gezegd dat de brand het gevolg was van ,,criminele nalatigheid” en dat de verantwoordelijken zullen worden gestraft.

Volgens de Russische autoriteiten vielen door de brand 64 doden, onder wie 41 kinderen.

Toelejef was sinds 1997 gouverneur van Kemerovo. Zijn termijn liep tot 2020.