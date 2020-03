Gouverneur Italië zelf in quarantaine

De gouverneur van de Italiaanse regio Lombardije, Attilio Fontana, heeft zichzelf in quarantaine geplaatst omdat een medebestuurder het virus bleek te hebben.

In Europa is Italië het land dat het hardst wordt getroffen. Veel gevallen van corona in Europa zijn te herleiden tot Lombardije. Het aantal besmettingsgevallen in Italië stijgt nog elke dag. Maandagochtend werd dit getal op 1700 gesteld. Het dodental is gesteld op 34. Ook in de hoofdstad Rome is nu een eerste coronageval.

In China, een andere brandhaard, heeft een 23-jarige man de doodstraf gekregen omdat hij vorige maand twee medewerkers bij een checkpoint voor het virus had doodgestoken. De man had zich niet kunnen beheersen toen hij werd gevraagd te stoppen voor controle. In China zijn inmiddels 3000 mensen overleden aan corona.

De afgelopen dagen zijn in veel landen (nieuwe) gevallen van corona gemeld. In de Verenigde Staten staat het dodental nu op twee.

In Zuid-Korea is het dodental gestegen tot 22; tegenover het aantal besmettingen van 4212. Maandagochtend heeft Lee Man-hee, leider van de Shincheonji-kerk excuus aangeboden voor haar rol in de verspreiding van het virus. De groep die breed wordt gezien als een sekte, bleek een brandhaard van het virus te zijn. Relatief veel leden van deze kerk zijn besmet.

Zondag zijn in Zuid-Korea de meeste kerken dicht gebleven vanwege de uitbraak van het coronavirus in het land. De Rooms-Katholieke Kerk, met 5,8 miljoen leden in Zuid-Korea, heeft alle missen de komende week afgelast. Ook protestantse en boeddhistische geloofsgebouwen bleven zondag gesloten.

In Iran zijn tot nu toe 54 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Bij 978 mensen is het virus vastgesteld. Dat meldde het Iraanse ministerie van Volksgezondheid. Zaterdag stond het dodental in het land nog op 34.