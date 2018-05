Gouverneur Iowa verbiedt abortus bij hartslag

De gouverneur van Iowa, Kim Reynolds, heeft vrijdag een wet ondertekend die abortus verbiedt als bij de foetus een hartslag te horen is. Dat is vaak zes weken na de bevruchting al het geval, veelal voordat de vrouw zich überhaupt realiseert dat ze in verwachting is. Afbreken van de zwangerschap is op dat moment al strafbaar.

Met deze nieuwe maatregel heeft de staat Iowa, waar conservatieve Republikeinen de dienst uitmaken, de strengste abortuswetgeving in de Verenigde Staten. Reynolds gaat ervan uit dat tegenstanders naar de rechter zullen stappen om de uitvoering tegen te houden, zo nodig tot het hooggerechtshof aan toe.

„Maar dit is groter dan zomaar een wet. Dit gaat om leven”, aldus de gouverneur na het zetten van haar handtekening. Ze beloofde haar achterban geen millimeter te zullen wijken en vast te houden aan haar principes.