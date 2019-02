Gouverneur in verlegenheid om racistische foto

De Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia is in verlegenheid gebracht nadat een racistische foto van hem is opgedoken. Ralph Northam heeft excuses aangeboden voor de foto die afkomstig is uit zijn jaarboek van 1984 toen hij student was.

Op de foto staat een man verkleed als blackface, naast een ander persoon in het beruchte witte pak van de racistische Ku Klux Klan. Onduidelijk is wie van de twee de gouverneur is. De foto, die online werd gezet door de conservatieve website Big League Politics, stond op een pagina met andere foto’s van Northam.

Zonder uit de doeken te doen wie hij op de foto is, zegt de gouverneur dat de foto „duidelijk racistisch en aanstootgevend” is. Hij zegt „spijt te hebben” en biedt zijn excuses aan.

Onlangs stapte in Florida een topfunctionaris op nadat foto’s waren opgedoken van zijn halloweenkostuum van veertien jaar geleden. De medewerker van de gouverneur had zich destijds verkleed als een zwart slachtoffer van de verwoestende orkaan Katrina.