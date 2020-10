Gouverneur: geen doden bij schietpartijen in Lagos

De gouverneur van de deelstaat Lagos in Nigeria zei woensdag dat er geen doden zijn gevallen bij een schietpartij in de buitenwijk Lekki in de metropool Lagos.

Wel raakten minstens 25 mensen gewond bij de schietpartij dinsdagavond op demonstranten die ondanks een avondklok buiten waren, zei gouverneur Babajide Sanwo-Olu.

„We zijn getroost dat we geen dodelijke slachtoffers hebben geregistreerd, in tegenstelling tot berichten op sociale media”, aldus de gouverneur. Hij voegde eraan toe dat hij opdracht had gegeven tot een onderzoek naar „de inzet van het Nigeriaanse leger”.

Amnesty International had eerder gemeld dat meerdere demonstranten waren omgekomen bij de schietpartij, maar er was geen onafhankelijke bevestiging van.

De Britse omroep BBC meldde dat een twintigtal demonstranten was doodgeschoten, op basis van een ooggetuige. Minstens vijftig betogers zouden gewond zijn geraakt toen het leger het vuur opende op een menigte demonstranten. De betogers demonstreerden tegen buitensporig politiegeweld.

Een ooggetuige zei tegen het Britse persbureau Reuters dat meer dan twintig soldaten uitrukten naar een tolpoort in het district Lekki. Daar verzamelden duizenden demonstranten zich de laatste dagen. Toen de militairen het vuur openden op de menigte zouden mensen zijn geraakt. Ooggetuigen meldden uiteenlopende aantallen mensen die waren neergeschoten. Een van de getuigen zag soldaten lichamen weghalen.

De autoriteiten stelden dinsdag in reactie op de protesten van de afgelopen dagen een avondklok in voor de grootste stad van Afrika. De nationale politiechef ging over tot de inzet van oproerpolitie in het hele land na meerdere aanvallen op politiebureaus. De volkswoede draait om het optreden van de inmiddels opgeheven speciale anti-berovingseenheid genaamd SARS.