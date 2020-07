Gouverneur Florida: naar school gaan moet vrijblijvend zijn

De gouverneur van Florida wil dat scholen op basis van vrijblijvendheid opengaan. Ouders moeten zelf kunnen bepalen of ze hun kind naar school sturen en schoolbesturen moeten kunnen bepalen of er les in de klas wordt gegeven. Dat zei de Republikein Ron DeSantis woensdag.

De Amerikaanse staat had eerder aangekondigd dat de scholen in augustus, met de start van het nieuwe schooljaar, weer opengaan. Dat terwijl het coronavirus in Florida nog altijd om zich heen grijpt met rond de 10.000 nieuwe besmettingen per dag. DeSantis merkte daarbij op dat kinderen het virus nauwelijks overdragen. Daarop barstte een storm van kritiek los van onder anderen leraren en ouders. Een lerarenvakbond stapte zelfs naar de rechter.

In een poging de onrust weg te nemen pleit DeSantis nu voor vrijblijvendheid. Hij zegt dat leraren die tot een risicogroep behoren of zich er niet prettig bij voelen de mogelijkheid moeten hebben om op afstand les te geven.

Ook president Donald Trump liet zich woensdag uit over het onderwijs. Hij is voorstander van het heropenen van de scholen en zei er geen problemen mee te hebben als zijn zoon Barron en kleinkinderen weer naar school gaan.