Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand voor de hele staat afgekondigd vanwege het nieuwe coronavirus. In de staat viel woensdag de eerste dode en zijn tot nu toe 53 mensen besmet geraakt.

Het slachtoffer was een ouder persoon die al ziek was. Het was de eerste dode buiten de staat Washington waar 10 mensen zijn gestorven na te zijn besmet met het virus. Het aantal besmettingen in Washington, ten noorden van Californië steeg woensdag van 27 naar 39.