Gouverneur: avondklok Antwerpen strikt gehandhaafd

Mensen die in de provincie Antwerpen de avondklok en andere maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus overtreden kunnen een boete krijgen tot maximaal ongeveer 1600 euro. „Er zal hard, kordaat worden opgetreden. No mercy”, zei provinciegouverneur Cathy Berx op een persconferentie.

Zij verwacht een grote bereidheid om de regels na te leven en riep iedereen op dat „zeer stringent” te doen. Berx hoopt dat de „draconische” maatregelen op korte termijn effect hebben. Die gaan woensdag in en zijn minimaal vier weken van kracht.

Restaurants en cafés moeten om 23.00 uur sluiten. Tussen 23.30 uur en 6 uur moet iedereen binnenblijven, behalve voor noodzakelijk werk of het ziekenhuis. Feesten en evenementen zijn verboden. In winkels en de horeca gelden strenge afstands- en hygiëneregels.

Op openbare plekken waar geen afstand kan worden gehouden is een mondkapje verplicht. Voor mensen die intensief aan het sporten zijn kan een uitzondering worden gemaakt. Fitnesscentra zijn dicht. Samenscholingen van meer dan tien mensen in de openbare ruimte zijn verboden. Uitvaarten mogen wel doorgang vinden.

Het zou te ver gaan om de stad volledig af te sluiten, zei Berx. De maatregelen gelden in de hele provincie, ook in plaatsen waar helemaal geen besmettingen zijn. Bijvoorbeeld burgemeesters in de regio Kempen bij de Nederlandse grens voelen zich gestraft en zijn hierover gefrustreerd, aldus de gouverneur.

Nederland heeft een negatief reisadvies gegeven voor de provincie. Nederlanders op weg naar het zuiden of naar huis mogen tijdens de avondklok niet door de provincie rijden, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Noodzakelijk reis- en werkverkeer is wel toegestaan.