Gouden standbeeld Erdogan weggehaald uit Wiesbaden

Het gemeentebestuur van het Duitse Wiesbaden heeft het goudkleurige beeld van de Turkse president Erdogan toch weg laten halen. De veiligheid rond het beeld, onderdeel van een kunstmanifestatie, kon niet worden gegarandeerd, liet de stad weten.

Woensdag even na middernacht werd de namaak Erdogan daarom door de brandweer in de takels genomen en afgevoerd, zo was op foto's in het Duitse Bild te zien.

Het ongeveer vier meter hoge beeld was onderdeel van de kunstmanifestatie Wiesbaden Biennale. Die manifestatie, die dit jaar als motto Bad News heeft, staat bekend om het provoceren.

Het beeld van Erdogan werd maandagavond laat neergezet en dinsdagochtend waren de eerste reacties al zichtbaar. Aan de voorkant van het beeld waren met een spuitbus verwensingen geschreven. Dinsdagavond ontstonden heftige discussies bij het beeld tussen voor- en tegenstanders van de Turkse leider. De autoriteiten besloten aanvankelijk dat het tot het einde van de manifestatie zondag mocht blijven staan.