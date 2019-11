Gorbatsjov: nucleaire wapens kolossaal gevaar

De voormalige leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, waarschuwt precies dertig jaar na het vallen van de Berlijnse muur voor de spanningen tussen Rusland en het Westen. „Zolang er massavernietigingswapens bestaan, en dan met name nucleaire wapens, is het gevaar kolossaal”, zei hij in een interview met de BBC.

„Alle landen, allemaal, moeten verklaren dat nucleaire wapens vernietigd worden. Dat redt ons, maar ook onze planeet”, zei de 88-jarige Gorbatsjov.

Behalve voor het toestaan van de val van de Berlijnse muur in 1989, was Gorbatsjov medeverantwoordelijk voor het stoppen van de wapenwedloop met de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog. Samen met de Amerikaanse president Ronald Reagan tekende hij in 1987 het INF-verdrag dat daar een einde aan maakte.

Inmiddels is de wedloop tussen Washington en Moskou weer opgelaaid. De Amerikaanse president Donald Trump trok zich terug uit het INF-verdrag. Sindsdien staan beide wereldmachten op gespannen voet met elkaar. Trump vindt dat Rusland het verdrag heeft geschonden, maar zijn Russische ambtgenoot Poetin bestrijdt dat.