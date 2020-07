Google weert verspreiders met nepnieuws over coronavirus

Google gaat maatregelen nemen tegen adverteerders en publicisten die nepnieuws, samenzweringstheorieën en andere verkeerde informatie proberen te verspreiden over de coronapandemie. Content die zal worden geweerd op Google’s platformen zijn bijvoorbeeld beweringen dat het virus een bedrog is, of werd gecreëerd als een biowapen door miljardair Bill Gates.

Google verbiedt al advertentie- en uitgeverscontent die schadelijke beweringen doet over ziektepreventie en ‘wonderbaarlijke genezingen’. Maar ook die de anti-vaccinatiebeweging bevordert of mensen aanmoedigt om af te zien van behandeling omdat het virus een verzinsel is.

„Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat gebruikers worden beschermd tegen frauduleuze, gevaarlijke en schadelijke advertenties en content,” zei een woordvoerder van Google in een verklaring.

Hij voegde daar aan toe dat het bedrijf al meer dan 200 miljoen advertenties heeft verwijderd die inspelen op tekorten van medische hulpmiddelen en prijsopdrijving daarvan.