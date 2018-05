Google weert advertenties referendum abortus

Google zal geen advertenties meer toestaan die betrekking hebben op het komende referendum over abortus in Ierland. Het bedrijf zegt dit te doen voor de „integriteit van verkiezingen”.

Google liet weten dat vanaf donderdag geen advertenties meer worden getoond die betrekking hebben op het referendum van 25 mei over de vraag of de Ierse wettelijke ban op abortus wordt veranderd. De internetgigant zegt dat de stap onderdeel is van een wereldwijde poging om integriteit van verkiezingen te beschermen. Het verbod geldt ook voor YouTube waar Google eigenaar van is.