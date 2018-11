Google: nieuwe aanpak Europese verkiezingen

Google komt met nieuwe initiatieven voor de komende verkiezingen van het Europees Parlement. Zo moet er bij advertenties over partijen, kandidaten of politici vermeld staan wie de reclame heeft betaald. Adverteerders moeten bij Google bewijzen dat ze echt zijn, voordat ze reclames mogen plaatsen. En wie politieke partijen of kandidaten googelt, krijgt bij zoekopdrachten extra achtergrondinformatie te zien.

Partijen, kandidaten en instellingen die het meest risico lopen op digitale aanvallen, kunnen trainingen krijgen om zulke aanvalspogingen te herkennen en te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om het zien van phishingmails, waarbij iemand probeert inlognamen en wachtwoorden in handen te krijgen.

De inwoners van 27 EU-lidstaten kiezen tussen 23 en 26 mei hun parlementsleden. Nederlanders kunnen op donderdag 23 mei stemmen.