Google lanceert streamingdienst voor games

Google heeft dinsdag een streamingplatform voor games gelanceerd. Het platform Stadia moet nog dit jaar uitgerold worden in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en het grootste deel van Europa.

Met Stadia is het straks mogelijk om direct via de cloud verschillende videogames te spelen, voorlopig in een 4k-resolutie met 60 frames per seconde. Google gebruikt daarvoor de eigen servers, waardoor het niet meer nodig is om volledige programma’s te installeren.

Stadia werkt in Chrome en gamers kunnen hun televisie, laptop, desktop, tablet of mobiele telefoon gebruiken. Ook komt er een speciale gamecontroller op de markt. Met deze controller kunnen beelden rechtstreeks worden gedeeld met andere gebruikers of op YouTube.

Welke games straks allemaal beschikbaar zijn, is nog niet bekend. Ook is niet bekend hoe duur een abonnement wordt.