Google intensiveert strijd tegen terreur

Google neemt meer maatregelen om het verspreiden van terrorisme op internet tegen te gaan. Het bedrijf komt met nieuwe technologieën om terroristisch videomateriaal op te sporen en stelt meer mensen aan die video’s beoordelen. Dat meldde algemeen adviseur bij Google, Kent Walker, zondag.

„Terwijl wij en anderen al jaren werken om content die ons beleid schendt te identificeren en te verwijderen, is de ongemakkelijke waarheid dat wij, als een industrie, moeten erkennen dat er meer nodig is”, schrijft Walker in de Financial Times.

Kent kondigt vier maatregelen aan, waaronder dus meer personeel en verbeterde opsporingsmethoden. Daarnaast worden video’s strikter beoordeeld en wil het bedrijf op YouTube, dat ook onderdeel is van moederbedrijf Alphabet, radicalisering tegengaan met anti-terreurvideo’s.

Het internetbedrijf laat tevens weten in gesprek te zijn met onder meer Facebook, Microsoft en Twitter om kennis op anti-terreurgebied te delen.