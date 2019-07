Google haalt stalker-apps uit Play Store

Google heeft zeven apps uit de Play Store gehaald, waarmee mensen anderen konden stalken. De apps, met namen als Spy Kids Tracker en Employee Work Spy, werden opgespoord door beveiligingsbedrijf Avast.

Volgens Avast zijn de apps ontworpen door een Russisch bedrijf. Ze moesten worden geïnstalleerd op de mobiele telefoon van iemand anders, bijvoorbeeld een echtgenoot, werknemer of kind, die dat zelf niet kon zien. Zo kon worden gevolgd waar diegene is, wie zijn contacten zijn en met wie hij belde of sms’te.

De zeven stalker-apps zijn in totaal 130.000 keer geïnstalleerd.