Google: elke dag miljoenen schadelijke mails over corona

Hackers en cybercriminelen spelen massaal in op het coronavirus. De maildienst Gmail ziet elke dag gemiddeld 18 miljoen mails met schadelijke links en bijlagen en mails met phishingpogingen, waarin de afzenders iets zeggen over het coronavirus. Daarnaast worden dagelijks 240 miljoen spammails over het virus verstuurd. Moederbedrijf Google zegt dat 99,9 procent van alle spam, phishing en malware wordt geblokkeerd voordat de gebruiker ze ontvangt.

Sommige mails zijn zogenaamd afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Daarin wordt bijvoorbeeld gevraagd om donaties, of om een bijlage te openen met belangrijke informatie over het virus. Als een ontvanger dat doet, kunnen de afzenders schadelijke software installeren. In andere mails wordt iemand door ‘personeelszaken’ gevraagd om een formulier in te vullen om thuis te kunnen blijven werken.