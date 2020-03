Google eert man die belang handen wassen ontdekte

Vanwege de uitbraak van het coronavirus staat Google vrijdag stil bij de man die ontdekte hoe belangrijk het is om je handen te wassen. Over de hele wereld staat boven het zoekvenster een afbeelding (doodle) van de arts Ignaz Semmelweis (1818-1865).

Semmelweis werd op 20 maart 1847 hoofd van een kraamkliniek in Wenen. Destijds stierf een op de vijf vrouwen in het kraambed. Semmelweis ontdekte dat dit kwam door infecties. Artsen en verplegers namen ziekmakers met zich mee van overleden moeders en besmetten daarmee de volgende patiënten. Dit kon worden voorkomen door hygiëne. Semmelweis gaf alle artsen en verplegers de opdracht om voor elke behandeling hun handen te wassen. Binnen een paar maanden tijd was de sterfte gedaald naar een paar procent, en in het jaar na zijn aanstelling waren er een paar maanden waarin alle zwangere vrouwen levend het ziekenhuis verlieten.

Tijdgenoten waren aanvankelijk sceptisch over de aanpak van Semmelweis, maar uiteindelijk ging de hele wereld overstag.