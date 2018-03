Google: 100 advertenties per seconde gewist

Google heeft vorig jaar meer dan 3,2 miljard advertenties wereldwijd verwijderd van zijn netwerk, oftewel meer dan honderd advertenties per seconde. De reclames waren in strijd met de regels, bijvoorbeeld omdat de makers probeerden mensen op te lichten. Het aantal is bijna twee keer zo hoog als in 2016, en dat was al het dubbele van 2015.

De stijging komt door aangescherpte regels en betere technologie om misbruik op te sporen en weg te halen. Google weet echter niet hoeveel advertenties niet ontdekt worden, dus het is niet bekend of ook het totaal aantal ‘bad ads’ stijgt.

Meer dan 300.000 ‘bad publishers’ zijn geblokkeerd, evenals meer dan 700.000 mobiele apps.

Het gaat onder meer om advertenties met verzonnen sensationele verhalen over bijvoorbeeld beroemdheden en buitenaardse wezens. Tabloid cloaking, wordt dat genoemd: de advertentie lijkt afkomstig van een roddelblad, maar wie op een kop klikt, komt op een site vol reclame. Hoe meer bezoekers, hoe meer de mensen achter die sites verdienen aan de advertenties op zulke sites. Vorig jaar zijn meer dan 7000 accounts om die reden afgesloten van Googles dienst voor adverteerders. De nieuwste trend: dubieuze financiële diensten, bijvoorbeeld het gokken op de koers van virtueel geld.

Ook schadelijke advertenties komen veel voor, bedoeld om computers te besmetten. Google blokkeerde vorig jaar 79 miljoen advertenties die mensen naar websites met schadelijke software probeerden te sturen en 48 miljoen advertenties die mensen aanspoorden om schadelijke software te installeren. Verder zijn 400.000 onveilige websites verwijderd.

Google blokkeerde 12.000 sites die schaamteloos de inhoud van andere sites hadden overgenomen. Content scraping, wordt dat genoemd. Mensen die dat doen, willen geld verdienen aan de advertenties op een site, zonder dat ze moeite hoeven te doen voor de inhoud.