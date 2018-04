Golf stakingen breekt los in Frankrijk

Werknemers in verscheidene sectoren in Frankrijk beginnen dinsdag met een reeks stakingen. Het is volgens vakbonden de bedoeling dat er meerdere malen per week wordt gestaakt. Zo zou er bij de staatsspoorwegmaatschappij SNCF twaalf dagen per maand gestaakt gaan worden tot eind juni.

Franse media meldden dat op deze eerste stakingsdag een groot deel van het binnenlandse treinverkeer stilligt. Tussen de helft en twee derde van het spoorwegpersoneel zou het werk neerleggen uit protest tegen hervormingen van de regering van president Emmanuel Macron en premier Edouard Philippe. Die willen de onder een schuldenlast gebukt gaande SNCF hervormen en daarbij meteen de speciale voorrechten van spoorwegpersoneel afschaffen.

Vuilnisophalers staken, omdat ze voorrechten willen als compensatie voor hun zware en ongezonde werk. Bij luchtvaartmaatschappij Air France wordt gestaakt om looneisen kracht bij te zetten, maar de onderneming verwacht dat meer dan twee derde van de vluchten wordt uitgevoerd ondanks de staking.

Er zijn ook stakingen op universiteiten gericht tegen hervormingen die beogen de toeloop naar het hoger onderwijs in te dammen. Bij elektriciteitsbedrijven zijn mogelijk tot eind juni stakingen gericht tegen privatisering in de energiesector.

De stakingen hebben dinsdagochtend tot uitzonderlijk lange files geleid rond Parijs. De spoorwegstaking is uitgeroepen voor dinsdag en woensdag. Zondag en maandag zou er dan weer worden gestaakt en daarna zouden nog acht stakingsdagen volgen in april.