‘Golf aanvallen op westerse doelen in Irak’

In Irak zijn in 24 uur drie afzonderlijke westerse doelen aangevallen. Het gaat volgens ingewijden om bomaanslagen op officiële voertuigen en een raketaanval op de ambassade van de Verenigde Staten in hoofdstad Bagdad. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers.

Er ontplofte dinsdagochtend een bom bij een voertuig van de Britse ambassade. Dat gebeurde vlakbij de zwaarbeveiligde Groene Zone met diplomatieke posten, zegt een bron. Ook zouden ’s nachts twee raketten zijn afgevuurd op de Amerikaanse ambassade in dat gebied. De projectielen zouden uit de lucht zijn geschoten.

Onbekende aanvallers hadden het enkele uren eerder ook al voorzien op een militair konvooi van de door de VS geleide militaire coalitie. Bij de voertuigen gingen volgens het Iraakse leger twee explosieven af.

Het is al jaren onrustig in Irak, waar de VS in 2003 het regime van de soennitische dictator Saddam Hoessein omver wierpen. Later liepen de extremisten van Islamitische Staat een aanzienlijk deel van het land onder de voet. Die zijn inmiddels teruggedreven, onder meer met steun van het westen en milities die nauwe banden hebben met buurland Iran.

In het land wordt sinds vorig jaar ook op grote schaal gedemonstreerd tegen corruptie en de politieke elite. Hooggeplaatste functionarissen zeggen tegen AFP dat ze de recente aanvallen zien als een reactie op de hervormingsagenda van de nieuwe premier Mustafa al-Kadhimi. Die wil werk maken van de strijd tegen corruptie.

Sommige groepen zouden vrezen dat zij daardoor inkomsten gaan mislopen. De aanvallen op westerse doelen zouden bedoeld zijn om de regering onder druk te zetten.